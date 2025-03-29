TİKA, Moldova'da Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi Veriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Moldova'da kentsel arama kurtarma eğitimi vermeye devam ediyor.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TİKA ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürlüğü (İGSU) işbirliğinde 21-25 Ekim'de Moldovalı uzmanlara temel düzeyde kentsel arama kurtarma eğitimi verildiği hatırlatıldı.

Eğitimin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli tarafından verildiği belirtilen açıklamada, "24-28 Mart'ta Moldovalı uzmanlara ileri düzeyde kentsel arama kurtarma eğitimi verildi. Bunun için AFAD'dan 5 eğitmen Moldova'ya geldi. Eğitime 30 kişi katıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, eğitim programının sona ermesi nedeniyle tören düzenlendiği ve törene, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği yetkilileri ile TİKA Kişinev Program Koordinatörü Tarık Mete ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürü Aleksandru Oprea'nın katıldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Mete, törende yaptığı konuşmada, bu tür faaliyetler aracılığıyla Türkiye'nin tecrübelerini dost ve kardeş ülkelere aktardığını belirterek, "Bu, TİKA'nın öncelikleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde bu alanda çeşitli eğitimler hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Moldova Acil Durumlar Genel Müdürü Oprea da sağladığı eğitimden dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirerek, "Bu tür eğitim programları vesilesiyle gerçekleştirilen tecrübe paylaşımını çok önemsiyoruz. Bu işbirliğinin uzun yıllara yayılacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören, eğitim programına katılanlara sertifika verilmesiyle sona erdi.