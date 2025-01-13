Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

TİKA, Moğolistan'ın Diplomatik Belgelerini Dijitalleştiriyor

TİKA, Moğolistan'ın Diplomatik Belgelerini Dijitalleştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Moğolistan Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik belgelerinin dijital ortama aktarılması için gereken teknolojik desteği sağladı. Proje, yüzlerce yıllık belgelerin korunarak kamu hizmetinin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürlüğü'nün belgelerinin dijital ortama aktarılmasına destek verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürlüğü, TİKA'nın desteğiyle belgeleri dijital ortama aktarıyor.

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Müdürlüğünde muhafaza edilen Moğolistan dışişleri tarihine ait 70 bin kağıt bazlı diplomatik belgenin dijitalleşme sürecinin başlatılması için ihtiyaç duyulan yüksek kapasiteli tarayıcılar ve bilgisayarlar, TİKA tarafından temin edildi.

Proje ile Moğolistan'ın dışişleri tarihine ait yüzlerce yıllık belgelerin koruma altına alınarak diplomatik hafızanın dijital ortama aktarılması ve kamu hizmetinin verimliliği ve etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürü Gaadarmaa Ulziibat, belgelerin güvenli ortamda saklanmasının önemli olduğunu belirterek, "TİKA'nın sağladığı önemli destekle diplomatlar, araştırmacılar, bilim insanları, öğrenciler ve vatandaşlar için açık kaynak olacak tarihi materyaller dijital ortamda muhafaza edilebilecek. Verilen bu destekten dolayı Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
img

Gram altın yeni rekor kırdı!
img

Gözaltından ilk görüntü! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu
img

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
Yenidoğan Çetesi davasında yapılan itiraz nedeniyle duruşma ertelendi

Türkiye'nin takip ettiği davaya damga vuran itiraz! Duruşma ertelendi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı

Son Dakika Haberleri

ÇORUM FK İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Çorum-İstanbulspor maçı HD, donmadan, şifresiz izleme linki (Trendyol 1. Lig) Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi? Pazartesi günü hangi diziler var? 10 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Hamburg - İstanbul Hattı filmi İstanul'da nerede çekildi? Hamburg - İstanbul Hattı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? SON DAKİKA Fatih Aydın nerede? Esra Erol Fatih Aydın olayında son durum nedir? Fatih öldü mü, öldürüldü mü? CANLI maç izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Ocak günün maçları nereden izlenir? Immobile ayrılıyor mu, gidecek mi? Yemekteyiz Atakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atakan Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Harun kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Harun Bey kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.