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TİKA, Lübnan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde örnek mahkeme salonu açılışını gerçekleştirdi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentindeki Lübnan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin örnek mahkeme salonu projesinin açılışını gerçekleştirdi. Proje kapsamında, öğrenciler gerçeğe yakın bir mahkeme ortamında dava ve hukuki işlemleri tecrübe edecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentindeki Lübnan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin örnek mahkeme salonu projesinin açılışını gerçekleştirdi.

TİKA'nın Trablusşam kentindeki proje açılışına, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Üniversitesi Rektörü Dr. Bessam Bedran, Lübnan Üniversitesi Trablusşam Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Habib Kadi, Lübnan Üniversitesi Trablusşam Hukuk Fakültesi Direktörü Dr. Halid el-Hayr, Kuzey Lübnan Barolar Birliği Başkanı Sami el-Hasan, Kuzey Lübnan ve Trablusşam Başsavcılarının yanı sıra çok sayıda Türk ve Lübnanlı yetkili katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Ulusoy, TİKA'nın Lübnan'da çeşitli sektörlerde destekte bulunduğunu ve Lübnan'ın tek devlet üniversitesi olan, aynı zamanda Lübnan'daki tek Türkoloji bölümüne sahip Lübnan Üniversitesi ile geçmişte de Sayda Teknoloji Fakültesi, Beyrut Edebiyat Fakültesi ve Trablusşam Güzel Sanatlar Fakültesi'nde gerçekleştirdiği projelere ek olarak Trablusşam Hukuk Fakültesi'nde yeni bir projeyi desteklemiş olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

TİKA'nın hayata geçirdiği proje kapsamında, geleceğin avukat hakim ve savcıları, örnek vakalarla gerçeğe yakın bir mahkeme ortamında dava ve hukuki işlemleri tecrübe etme şansı elde edecek.

Örnek mahkeme salonuna, Lübnan Üniversitesi yetkilileri tarafından iki ülkenin geçmişinde önemli bir yere sahip ve Lübnan'da kısmi olarak halen yürürlükte olan Mecelle'nin yazarı 19. yüzyılın ünlü Türk alimi ve devlet adamı Ahmed Cevdet Paşa'nın ismi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Hukuk Fakültesi Lübnan Dış Politika Hukuk Eğitim Güncel Haberler

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