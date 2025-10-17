Haberler

TİKA, Lübnan'da Yeni Bir Çocuk Kreşi Açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Lübnan’ın Zıgarta beldesinde bir çocuk kreşinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve Lübnanlı yetkililer katıldı. Projenin amacı, çocukların sağlıklı ve kaliteli bir ortamda gelişimini desteklemek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın kuzeyindeki Zıgarta beldesinde bir çocuk kreşinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'in yanı sıra Lübnanlı milletvekili Tony Frangieh, Zıgarta Hastanesi Müdürü Estefan Frangieh, Şimal Valisi İman er-Rafii, Zıgarta Belediyeler Birliği Başkanı Besam Heykel, Piskopos Joseph Nafaa ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, törende yaptığı konuşmada, "Seyide Zıgarta Üniversitesi Tıp Merkezi Kreşi için altyapı geliştirme projesinin açılışına katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu proje, özünde topluma doğrudan bir yatırım niteliğindedir. Sağlam bir toplum, her başarılı kalkınmanın temelidir." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın kreşin tüm donanımını, Türkiye'deki kalkınma merkezlerinde uygulanan standartlara uygun şekilde tasarladığını belirten Lütem, projenin güvenli biçimde hayata geçirilmesine özel önem verildiğini, böylece çocukların sağlıklı ve kaliteli bir ortamda gelişme imkanı bulduğunu kaydetti.

Lütem, "Bu çabalar sonucunda, hastane personelinin çocuklarının güvenli ve huzurlu biçimde yararlanabileceği, modern standartlara uygun bir kreş inşa edildi. TİKA ile işbirliği içinde yürüttüğümüz bu projeyle, dayanışma ve kardeşlik ruhunu yansıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu yaklaşım, Lübnan'daki kalkınma hedeflerini destekleyen her girişimimizin temelinde yer almaktadır." diye konuştu.

Piskopos Joseph Nafaa da projenin Türkiye'nin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ülkeye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde TİKA aracılığıyla verdiği desteğin bir örneği olduğunu belirtti.

Nafaa, "Bu hastanenin sloganı, dini, toplumsal ya da bölgesel ayrım gözetmeksizin insana hizmet etmektir. Bu misyonun başarıyla sürdürülebilmesi için en iyi tıbbi ve hemşirelik kadrolarına sahip olmak büyük önem taşımaktadır." dedi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Papa 14. Leo'nun, Türkiye'nin ardından 30 Kasım-2 Aralık'ta Lübnan'a ziyaret gerçekleştireceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Naim Berjawi - Güncel
