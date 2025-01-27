TİKA, Libya'da Özel Eğitim Merkezini Restore Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'ta özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim gördüğü Er-Reşade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini restore ederek, ekipman ve materyal desteği verdi.

TİKA Trablus Koordinatörü Suha Bacanakgil, AA muhabirine, Libya Eğitim Bakanlığı ve Trablus'taki Suk el-Cuma Belediyesi ile işbirliği içinde özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için geliştirdikleri projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkentteki Reşade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini restorasyondan geçirdiklerini kaydeden Bacanakgil, merkeze özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için kullanacak ekipman ve materyal temin ettiklerini belirtti.

Rehabilitasyon merkezindeki dislektik, otistik ve down sendromlu yaklaşık 30 öğrencinin sağladıkları destekten yararlanacağını aktaran Bacanakgil, "500 yılı aşan ortak bir tarihi geçmişimizin bulunduğu dost ve kardeş Libya'da hayata geçirilen projelerin odak noktasını dezavantajlı gruplar teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Bacanakgil, TİKA'nın Libya'nın her alanda kalkınması için işbirliği projeleri yapmaya ve Türkiye'nin bilgi ve birikimini paylaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Restorasyonu yapılan merkezin açılışına, Libya Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Miftah Ed-Dureyci, Sukul Cuma İlçe Eğitim Müdürü İhab Halef ve Sukul Cuma Belediye Başkan Yardımcısı Hişam bin Yusuf da katıldı.