Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Ne oluyor bu otellere? Bu sefer inşaatta yangın çıktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti
Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş

TİKA, Libya'da Özel Eğitim Merkezini Restore Etti

TİKA, Libya'da Özel Eğitim Merkezini Restore Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Libya'nın Trablus kentinde özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim gördüğü Reşade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini restore etti. Merkeze ekipman ve materyal desteği sağlayarak, yaklaşık 30 dezavantajlı öğrencinin eğitimine katkıda bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'ta özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim gördüğü Er-Reşade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini restore ederek, ekipman ve materyal desteği verdi.

TİKA Trablus Koordinatörü Suha Bacanakgil, AA muhabirine, Libya Eğitim Bakanlığı ve Trablus'taki Suk el-Cuma Belediyesi ile işbirliği içinde özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için geliştirdikleri projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkentteki Reşade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini restorasyondan geçirdiklerini kaydeden Bacanakgil, merkeze özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için kullanacak ekipman ve materyal temin ettiklerini belirtti.

Rehabilitasyon merkezindeki dislektik, otistik ve down sendromlu yaklaşık 30 öğrencinin sağladıkları destekten yararlanacağını aktaran Bacanakgil, "500 yılı aşan ortak bir tarihi geçmişimizin bulunduğu dost ve kardeş Libya'da hayata geçirilen projelerin odak noktasını dezavantajlı gruplar teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Bacanakgil, TİKA'nın Libya'nın her alanda kalkınması için işbirliği projeleri yapmaya ve Türkiye'nin bilgi ve birikimini paylaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Restorasyonu yapılan merkezin açılışına, Libya Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Miftah Ed-Dureyci, Sukul Cuma İlçe Eğitim Müdürü İhab Halef ve Sukul Cuma Belediye Başkan Yardımcısı Hişam bin Yusuf da katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
img

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
img

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
img

Mide bulandıran mesajı paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.