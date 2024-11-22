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TİKA, Libya'da Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi Açtı

TİKA, Libya'da Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi Açtı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Libya'nın Nalut kentinde kadınlara geleneksel el sanatları eğitimi vermek üzere 'Başarılı Dokunuş Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtı. Merkez, 40 kadına biçki, nakış ve el dokuması eğitimleri sunacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın batısındaki Nalut kentinde kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezi açtı.

TİKA Trablus Koordinatörü Suha Bacanakgil AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın Nalut Belediyesi ile işbirliği içinde kadınlara yönelik geleneksel el sanatları eğitim merkezi tesis ettiğini söyledi.

"Başarılı Dokunuş Kadın Mesleki Eğitim Merkezi" adı verilen merkezde ilk etapta 40 kadının eğitime başladığını kaydeden Bacanakgil, eğitimlerin biçki, nakış ve el dokuması üzerine olacağını, eğitimleri Libyalı hocaların vereceğini aktardı.

Bacanakgil, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, TİKA'nın Libya'da özellikle sosyoekonomik kalkınmayı teşvik edecek projelere destek vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan geleneksel sanatların korunması gerektiğine vurgu yapan Bacanakgil şunları kaydetti:

"TİKA, bu defa da ülkenin tarihi Nalut şehrinde, kadınlara yönelik bir geleneksel el sanatları eğitim merkezi tesis etti. Biçki-nakış ve dokuma atölyeleri ile donatılan 'Başarılı Dokunuş Kadın Mesleki Eğitim Merkezi' hakikaten de insana dokunuyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan geleneksel el sanatlarını yaşatmanın yanı sıra yöre kadınının sosyoekonomik statüsünü yukarılara taşımasına katkı sağlamayı amaçlıyor."

Merkezde kursiyerlerin küçük yaştaki çocuklarını emanet edebilecekleri gündüz bakımevi de bulunuyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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