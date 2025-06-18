TİKA, Libya'da Hayvancılığa Destek İçin Taze Yem Projesi Başlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'da hayvancılığın desteklenmesine yönelik taze yem projesini hayata geçirdi.

TİKA ve başkent Trablus'un Tacura İlçe Belediyesi işbirliğinde yapılan projenin sağladığı verim nedeniyle Libya geneline yayılması ve hayvancılığa katkı sunması planlanıyor.

TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil, AA muhabirine, "Hasılmatik 365 Gün Taze Yem" adlı projenin Libya'da hayvancılığa büyük katkı sunmasını umduklarını söyledi.

Taze yem projesi Libya'da ilk

"Libya'da ilk defa bunu yaptık. Bu projemizde Libya'da hayvancılığa destek vermiş oluyoruz. Tacura Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleştirdik bu projeyi. Bundan sonra bir sosyal dayanışma göstergesi olarak Belediye bunu hayvancılarla paylaşacak." diyen Bacanakgil, proje ile üretilen taze yemin kuru yemden çok daha verimli olduğunu anlattı.

Bacanakgil, projeyle 7-10 gün arasında buğday ve arpanın tohumdan taze tüketilebilecek yem haline geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kuru yem verildiğinde hayvanlar bunun ancak yüze 60-65 civarındaki bölümünü sindirerek verimli bir şekilde değerlendiriyor. Halbuki Hasılmatik otu, yani taze yem olarak verildiğinde filiziyle, köküyle, her şeyiyle hayvan bunu yüzde yüz yiyip sindirebiliyor. Dolayısıyla benim çok önemsediğim bir proje. İnşallah sayısını da zaman içinde arttıracağız."

Bacanakgil, projenin partnerlerini artırmak istediklerini, başka belediyeler ve tarım kooperatiflerine de projeyi tanıtacaklarını ve Libya geneline yaymaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Basit mekan, az bir su kullanımı ama verimlilik yüksek

Tacura Belediye Başkan Yardımcısı Eymen es-Salim de bölgede yer altı suyu kıtlığının bulunduğunu ve projenin hayvancılık açısından kıymetli bir proje olduğunu söyledi.

Tacura'daki su kıtlığı ve hayvan yemi teminindeki sorunlar nedeniyle bölgedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın olumsuz etkilendiğini kaydeden Salim, "TİKA ile görüştük bu fikir üzerinde projeyi hayata geçirdik. Allah onlardan razı olsun. Bu, projenin ilk meyvesi, basit bir mekan, az bir su (kullanımı) ama verimlilik yüksek." ifadelerini kullandı.

Topraktan ve zamandan tasarruf

Tacura Belediyesi ile koordinasyon halinde projeden elde edilen taze yemden yararlanan bölgede büyükbaş besiciliği yapan Mahmud Mervan da Tacura'daki yeraltı suyu kıtlığı göz önüne alındığında "Hasılmatik 365 Gün Taze Yem" projesinin bölge için önem arz ettiğini söyledi.

"Bu projeyle, tüm yıl boyunca kuru arpa ekmek zorunda değiliz. Topraktan ve zamandan tasarruf ediyoruz." diyen Mervan, projeyle 7-11 günde taze yemin hayvanların tüketimine hazır hale geldiğini aktardı.

Mervan, elde edilen taze yemin büyükbaş, küçükbaş hatta kanatlı hayvan besiciliğinde kullanabileceğini sözlerine ekledi.