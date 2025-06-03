TİKA, Kolombiya'da Eğitim Kurumunu Modernleştirerek Öğrencilerin Geleceğine Yatırım Yaptı

TİKA, Kolombiya'da Eğitim Kurumunu Modernleştirerek Öğrencilerin Geleceğine Yatırım Yaptı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kolombiya'nın Buenaventura kentindeki Atanasio Girardot Eğitim Kurumunda sınıf mobilyalarını yenileyerek eğitim ortamını iyileştirdi. Proje, uluslararası işbirliğiyle hayata geçirildi ve eğitim aracılığıyla toplumsal dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Buenaventura kentinde yer alan ve 20 yılı aşkın süredir aynı ekipmanları kullanan Atanasio Girardot Eğitim Kurumunda sınıf mobilyalarını yenileyerek eğitim ortamını iyileştirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya Milli Eğitim Bakanlığı ve Kolombiya Devlet Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC) işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Atanasio Girardot Eğitim Kurumu merkez kampüsüne öğrenci sıraları, öğretmen masaları, dolaplar, yazı tahtaları gibi okul mobilyaları temin edildi.

Bu kapsamda düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Gloria Mercedes Carrasco, APC-Colombia İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yair Alexander Valderrama Parra, Buenaventura Eğitim Sekreteri Joaquin Orobio Bastidas, Atanasio Girardot Eğitim Kurumu Müdürü Olga Maria Riascos, TİKA Bogota Program Koordinasyon Ofisi yetkilileri katıldı.

Burada konuşan Bakan Yardımcısı Carrasco, "TİKA'nın bölgelerimiz ve öğrencilerimiz için yürüttüğü bu destek çalışması sadece bir mobilya teslimi değil, aynı zamanda dayanışmanın, umudun ve kardeşliğin güçlü bir sembolüdür. Bu çaba hepimiz için büyük anlam taşıyor." dedi.

Bastidas da kentin mevcut zorluklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bölgemizin en saygın eğitim kurumlarından biri olan bu okulda hayata geçirilen proje, ihtiyaçların sürdüğü Buenaventura'da uluslararası işbirliğinin somut ve olumlu sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu anlamlı katkı için Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya şükranlarımızı sunuyoruz."

Parra ise projenin uluslararası dayanışmanın somut bir örneği olduğunu vurgulayarak, "Bu proje, yalnızca bir eğitim çalışması olmanın ötesinde, ülkeler arasındaki kardeşliği yansıtan güçlü bir dayanışma örneğidir. Eğitim yoluyla hayatlara dokunan bu tür işbirlikleri, toplumlarımızda kalıcı ve somut dönüşümlere katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

550 öğrencinin eğitim gördüğü okul

Proje kapsamında, 550 öğrencinin eğitim gördüğü okulun tüm sınıfları ve öğretmen odaları modern, ergonomik ve sürdürülebilir mobilyalarla donatıldı.

Bu çalışma, fiziki iyileştirmenin yanında, illegal faaliyetlerin, şiddetin ve terörün hala etkili olduğu Kolombiya'nın en kırılgan bölgelerinden Buenaventura'da, eğitim aracılığıyla barışa ve toplumsal dönüşüme destek sağlıyor.

Proje, gençleri yasa dışı yapılardan uzaklaştırarak sosyal uyumu güçlendirmeyi ve toplumun geleceğine pozitif katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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