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TİKA, Kiev'deki Kırım Tatarlarının İslam Kültür Merkezini Yeniledi

TİKA, Kiev'deki Kırım Tatarlarının İslam Kültür Merkezini Yeniledi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ukrayna'nın Kiev şehrinde Kırım Tatarları için önemli bir kültürel ve dini merkez olan İslam Kültür Merkezi'ni onararak faaliyete geçirdi. Merkez, hava saldırılarında hasar gördükten sonra yenilendi ve Müslümanların ibadet ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Kırım Tatarlarının kültürel ve dini merkezini yeniledi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi, Ukrayna Müslümanları Birliği, Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği gibi kurumların yer aldığı İslam Kültür Merkezi binası, hava saldırılarında hasar gördü.

TİKA tarafından yapılan onarım çalışmalarıyla bina yeniden kullanılabilir hale getirildi ve Kiev'de yaşayan Müslümanlara ibadet imkanı sunan merkezdeki mescit de yenilendi.

TİKA'nın daha önce Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği bünyesinde kurduğu dikiş atölyesinin de yer aldığı binanın zarar gören pencereleri, kapıları, duvarları ve aydınlatma sistemleri onarılarak yeniden faaliyete başladı.

Ukrayna'daki İslam Kültür Merkezi, Tatar Türklerinin dini ve kültürel kurumlarına ev sahipliği yaparak, Müslümanlar için ibadethane işlevi görüyor. Bu merkez, Ukrayna'daki savaş koşullarında Müslümanların dini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli rol üstleniyor.

Kaynak: AA / Güncel
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