Haberler

TİKA, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'nin Arşivini Dijitalleştiriyor

TİKA, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'nin Arşivini Dijitalleştiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'nin fiziki arşivini dijital ortama aktararak, tarihi belgelerin korunmasını ve kamuoyuna erişimini sağladı. Proje, Kıbrıs Türkü kadınının toplumsal bellekteki yerinin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kıbrıs Türkleri tarihinin 1950 sonrası en önemli tanıklarından Kıbrıs Türk Kadınlar Birliğinin fiziki arşivinin dijital ortama aktarılmasını sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliğinin fiziki arşivi düzenlenerek koruma altına alındı.

TİKA'nın desteğiyle düzenlenen ve dijital ortama aktarılan arşiv, yalnızca tarihi belgelerin korunmasını değil aynı zamanda bunların araştırmacılar, genç kuşaklar ve kamuoyunun erişimine açılmasını mümkün kıldı.

Proje, Kıbrıs Türkü kadınının toplumsal bellekteki yerinin güçlendirilmesine ve ortak tarihin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor.

Lefkoşa'da 1953'te kurulan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük'ün uzun yıllar süren başkanlığı döneminde, Kıbrıs Türkü kadınının sosyal ve kültürel hayattaki rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttü.

Birlik, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarına tanıklık eden etkinlikleriyle dönemin zorluklarına ve toplumsal dönüşüm süreçlerine ışık tutan zengin bir belge arşivi oluşturdu.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Gürcistan İçişleri Bakanı: Şehit olan 18 askerin naaşı bulundu, 2 asker hala aranıyor

2 askerimizin naaşı hala bulunamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler

Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.