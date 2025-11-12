TİKA, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'nin Arşivini Dijitalleştiriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kıbrıs Türkleri tarihinin 1950 sonrası en önemli tanıklarından Kıbrıs Türk Kadınlar Birliğinin fiziki arşivinin dijital ortama aktarılmasını sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliğinin fiziki arşivi düzenlenerek koruma altına alındı.

TİKA'nın desteğiyle düzenlenen ve dijital ortama aktarılan arşiv, yalnızca tarihi belgelerin korunmasını değil aynı zamanda bunların araştırmacılar, genç kuşaklar ve kamuoyunun erişimine açılmasını mümkün kıldı.

Proje, Kıbrıs Türkü kadınının toplumsal bellekteki yerinin güçlendirilmesine ve ortak tarihin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor.

Lefkoşa'da 1953'te kurulan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük'ün uzun yıllar süren başkanlığı döneminde, Kıbrıs Türkü kadınının sosyal ve kültürel hayattaki rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttü.

Birlik, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarına tanıklık eden etkinlikleriyle dönemin zorluklarına ve toplumsal dönüşüm süreçlerine ışık tutan zengin bir belge arşivi oluşturdu.