TİKA, Karadağ'da Yeni Medya Stüdyosu Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ Radyo ve Televizyonu (RTCG) için yeni stüdyo kurdu.

TİKA'nın Karadağ'daki medya sektörüne destek vermek amacıyla Bijelo Polje şehrinde RTCG'ye kurduğu stüdyonun açılışına, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Bijelo Polje Belediye Başkanı Petar Smolovic, RTCG yöneticileri ve TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Kalkavan, TİKA'nın Karadağ'da eğitim, sağlık, tarım ve medya gibi farklı alanlarda önemli projelere imza attığını söyledi.

Kalkavan, TİKA'nın medya sektöründeki eğitim faaliyetleriyle bugüne kadar 80 medya mensubuna destek sağladığını, yeni stüdyonun sektöre önemli katkı vereceğini belirtti.

Smolovic ise stüdyonun sadece Bijelo Polje için değil, tüm kuzey Karadağ bölgesi için büyük bir kazanım olduğunu dile getirerek, TİKA yetkililerine teşekkür etti.

RTCG Genel Müdürü Boris Raonic, stüdyonun uluslararası standartlara uygun olarak kurulduğunu, yayın kalitelerinin daha da artacağını ifade etti.

Kurulan stüdyoda ses ve kamera ekipmanlarının yanı sıra ışık sistemleri de bulunuyor.