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TİKA, Karadağ'da Tarımsal Üretimi Güçlendiriyor

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Karadağ'da tarımsal üretimi artırmak amacıyla sera üreticilerine destek sağlayarak 'Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında teslim edilen seralar, yerel üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesine ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Balkan ülkesi Karadağ'da tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla sera üreticilerine destek verdi.

TİKA'nın Karadağ'da uyguladığı "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında kurulan seralar, Berane, Petnitsa ve Pljevlja'daki belediyelerde düzenlenen törenlerle üreticilere teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, TİKA Karadağ Koordinatörü Nihal Ersoy, Petnitsa Belediye Başkanı Samir Agovic, Karadağ Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanlığı Tarım Müdürü Miroslav Cimbaljevic, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı İdaresi Müdürü Vladimir Dakovic ve çiftçiler katıldı.

Kalkavan, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın 17 yıldır proje ve faaliyetleriyle Karadağ'da tarımsal kalkınmaya destek verdiğini, yerel üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesine ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına da katkı sağladığını ifade etti.

TİKA Koordinatörü Ersoy da Karadağ'da tarım alanında istihdam artırıcı ve dış göçü önleyici projeleri önemsediklerini belirtti.

Cimbaljevic de TİKA'nın meyvecilik, arıcılık, seracılık, zeytincilik ve ahududu yetiştiriciliği gibi alanlarda ülkesinde önemli projeler gerçekleştirdiğini aktararak, seracılık alanında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan destekten dolayı teşekkür etti.

TİKA, 2015 yılından bu yana "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı" çerçevesinde Karadağ'da sera üretimine katkı sağlıyor.

TİKA tarafından sürdürülen "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, bugüne kadar teslim edilen yaklaşık 300 sera ile bölgedeki tarımsal üretim kapasitesinin artırılması ve yerel üreticilerin daha verimli üretim yapabilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel

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