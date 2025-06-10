TİKA, Kamboçya ve Moğolistan'da Eğitim ve Sosyal Hizmet Projeleri Hayata Geçiriyor

TİKA, Kamboçya ve Moğolistan'da Eğitim ve Sosyal Hizmet Projeleri Hayata Geçiriyor
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kamboçya'da sağlık ve sosyal hizmetleri geliştiren projeler ile Moğolistan'da çocuklar için sosyal gelişim alanları oluşturarak yerel halkın eğitimine ve sosyal hizmetlere erişimini artırıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamboçya ve Moğolistan'da hayata geçirdiği çeşitli projelerle öğrencilerin eğitimine destek olurken, yerel halkın sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırıyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamboçya'nın Stung Treng vilayetine bağlı Borei O'Svay-Sen Chey bölgesinde, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla Anne Kraliçe Kütüphanesi Okuma Salonu ile 4 bot ve 4 yüzen iskeleden oluşan ulaşım sisteminin oluşturulmasına yönelik iki proje gerçekleştirildi.

Kamu hizmetlerine erişimin oldukça zor olduğu ve ulaşımın büyük ölçüde su yolları aracılığıyla sağlandığı bölgede yapılan projeler, TİKA ile Kamboçya Dokümantasyon Merkezi (DC-CAM) işbirliğinde hayata geçirildi.

Envanterinde Kamboçya'nın yakın tarihinin yanı sıra Türkiye'yi tanıtıcı nitelikte yüzlerce eser bulunan kütüphane binası, mimarisiyle de bölgede model olacak nitelikte tasarlanıp inşa edildi.

İnşa edilen bot ve iskeleler ise eğitim olanaklarına erişim ve acil sağlık hizmeti sunulmasına imkan tanıyacak. Uygulamanın yapıldığı sulak alan, 13 binden fazla kişinin yaşadığı 21 köyü kapsıyor.

Projelerin açılış törenine, Kamboçya kraliyet ailesinden Prenses Norodom Arunrasmy, Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ülkü Kocaefe, Stung Treng eyaleti yöneticileri, yerel idareciler ve TİKA temsilcileri katıldı.

Moğolistan kırsalında yaşayan çocuklar için sosyal gelişim alanları

TİKA, Moğolistan'ın kırsal bölgelerinde yaşayan çocuklara uygun eğitim ortamı oluşturulması amacıyla Bayan-Ölgiy'deki ilçelerde bulunan bazı genel öğretim okullarındaki binaların boş alanlarını öğrenciler için sosyal alana dönüştürdü.

Öğrencilerin özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmenin yanı sıra kültürel, sanatsal, sportif etkinliklere katılımlarını teşvik etmek için gerçekleştirilen proje ile kitaplık, satranç, çeşitli zeka oyunları ve geleneksel müzik aletleri çocukların kullanımına sunuldu.

Bayan-Ölgiy İl Eğitim Müdürü Aydın Bayın, "Bayan-Ölgiy vilayetinin 10 okulunda sosyal gelişim alanı kuruldu. TİKA, ilimizde eğitime yönelik birçok projeyi tamamlıyor. Türk halkına ve TİKA'ya tüm öğretmenler, öğrenciler ve kurumumuz adına teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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