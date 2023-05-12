TİKA işbirliğinde Benin'de sağlık taraması yapıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Can Veren Eller Derneği işbirliğinde Benin'de poliklinik hizmetleri, sünnet operasyonları ve diş tedavileri yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Can Veren Eller Derneği işbirliğinde Benin'de poliklinik hizmetleri, sünnet operasyonları ve diş tedavileri yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun Afrika kıtasında ihtiyaç duyulan sağlık operasyonlarını gerçekleştirmek, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak, yerel doktorları eğitmek, sağlıkta kullanılan yeni teknikleri öğretmek ve ülkeler arası dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda TİKA ve Can Veren Eller Derneğince Benin'in başkenti Porto-Novo'ya 31 kilometre uzaklıktaki Adjohoun kasabasında bulunan TİKA Sağlık Merkezinde dahiliye, kadın hastalıkları, doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, üroloji ve diş branşlarında muayene ve tedaviler gerçekleştirildi.

4 gün süren sağlık taramasında gerçekleştirilen tüm tıbbi müdahaleler, yerel hekim ve hemşirelerle yapıldı.

Beninli sağlık çalışanlarına cerrahi ve sterilizasyon konularında eğitimler verildi.

Program kapsamında 543 cerrahi müdahale gerçekleştirilirken yaklaşık 1800 muayene ve 200 diş tedavisi yapıldı.

Yerel makamlar ile Can Veren Eller Derneği, bölgedeki organizasyonlara katkılarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.