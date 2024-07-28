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TİKA ile Libya Dışişleri Bakanlığı arasında kalkınma işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Libya Dışişleri Bakanlığı arasında kalkınma işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı. TİKA'nın Libya'daki faaliyetlerinin yasal zemine kavuştuğu mutabakat zaptını Libya tarafından Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği İdaresi Müdürü Eşref e-Taib, Türkiye'den de TİKA Başkanı Kayalar imzaladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Libya Dışişleri Bakanlığı arasında kalkınma işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı.

Başkent Trablus'taki Dışişleri Bakanlığı Binasında düzenlenen imza törenine Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Zeydan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil katıldı.

TİKA'nın Libya'daki faaliyetlerinin yasal zemine kavuştuğu mutabakat zaptını Libya tarafından Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği İdaresi Müdürü Eşref e-Taib, Türkiye'den de TİKA Başkanı Kayalar imzaladı.

Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeydan imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, TİKA yetkililerinin Libya'ya düzenledikleri ziyaretten onur duyduğunu söyledi.

Mutabakat zaptının Libya'da resmi uluslararası ajans ve kuruluşların çalışmalarına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen 424 Sayılı Başbakanlık Kararına uygun olarak imzalandığını kaydeden Zeydan, "Bu önemli adım iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesi adına atıldı. TİKA'nın Libya'da çalışmalarına ve projeler sunmaya başlaması için bu mutabakat zaptı imzalandı." ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan TİKA Başkanı Kayalar, 2010'lu yılların başından itibaren TİKA olarak Libya halkı için projeler gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Libya'daki TİKA projelerini artırmak istediklerini kaydeden Kayalar, "TİKA'mızın özellikle burada tüzel kişilik kazanması ve ahdi zemin inşa olması açısından çok önemli bir anlaşmaydı bu. Bu kalkınma işbirliği anlaşmamızla birlikte Libya'daki faaliyetlerimizin yasal zeminini kurmuş olduk." dedi.

TİKA, Trablus Eski Şehir'deki Turgut Reis Külliyesini restore edecek

Törende ayrıca TİKA'nın Turgut Reis Külliyesini restore etmesi için Kayalar ile Trablus Eski Şehir İdaresi Müdürü Mahmud el-Haşimi en-Neas arasında protokol imzalandı.

Kayalar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla TİKA'nın iki ülkeyi birbirine bağlayan sembol şahsiyet Turgut Reis Külliyesini restore edeceğini söyledi.

"Geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki bu türbe çeşitli hasarlar gördü. Libya Devleti ile işbirliği içinde bu türbenin ihyasına yönelik önemli bir anlaşmayı da bugün burada imzaladık." diyen Kayalar, anlaşma çerçevesinde TİKA'nın Turgut Reis Külliyesinin restorasyonuna başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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