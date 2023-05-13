TİKA, Heratlı gençlere yönelik Ofis Görevlisi Temel Eğitimi programı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, Mesleki Eğitim ve İstihdamı Artırma Programı (MESİP) kapsamında vilayetteki yüz gence yönelik Kapasite Geliştirme ve Ofis Görevlisi Temel Eğitimi verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, Mesleki Eğitim ve İstihdamı Artırma Programı (MESİP) kapsamında vilayetteki yüz gence yönelik Kapasite Geliştirme ve Ofis Görevlisi Temel Eğitimi verdi.

TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamada eğitimle, çeşitli idari birimler ile sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışan gençlerin daha etkin faaliyet göstermesi ve üniversiteden yeni mezun olan kişilerin daha kolay iş bulmasının hedeflendiği belirtildi.

TİKA Herat Ofisi ile Mağdur Afganları Kalkındırma ve Destekleme Derneği işbirliği ile düzenlenen eğitim kapsamında özgeçmiş hazırlama, resmi yazışma, e-posta oluşturma, rapor inceleme ve proje taslağı hazırlama konularında eğitimler verildi.

Bir aylık eğitim programına 50'si kadın olmak üzere 100 Heratlı genç katıldı.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Heratlı gençlerin kişisel becerilerini geliştirmeleri amacıyla farklı alanlarda da eğitimler sunulmasını istediğini belirterek, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kapasite geliştirme içerikli programları hem bilgi hem de uygulama sağlaması açısından önemsiyoruz. İnsana yatırımda bulunan bu tür eğitimlerin özellikle gençlerin hayatında yapıcı ve unutulmaz etkileri bulunuyor. Bu nedenle, temel mesleki eğitim programlarını daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle kadın öğrenciler bu eğitime katılmadan önce öz geçmiş yazma ve e-posta oluşturma konularında pek bilgilerinin bulunmadığını ve bu alanlarda ihtiyaçlarını karşılamak için ücret ödemek zorunda kaldıklarını ancak eğitimden sonra bu sorunlarının çözüldüğünü ifade ettiler. Bazı memurlar da iş tecrübeleri olmasına rağmen daha önce nitelikli bir rapor yazma hakkında bilgileri olmadığını dile getirdiler. Böylece, eğitim programına katılan tüm gençler memnuniyetini aktardı."