TİKA Herat ofisi, ramazanda 4 bin 650 kişiye iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) Herat Program Koordinasyon Ofisi, Afganistan'da ramazanda 4 bin 650 kişiye iftar verdi.

Tika Herat Program Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, Herat ile çevresindeki Gor, Nimruz, Ferah ve Badgis vilayetlerinde 15 iftar programı düzenlendiği belirtildi.

Böylece 4 bin 650 kişiyle TİKA iftar sofrasının paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, iftar verilenlerin çoğunun yetim, dar gelirli, engelli ve öğrencilerden oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkoloji öğrencileri ve Türkiye mezunları için de iftar programı düzenlendiği bildirildi.

TİKA Herat Program Koordinatörü Arafat Deniz, AA muhabirine, son 20 yıldır güvenlik nedeniyle girilemeyen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını söyledi.

Özellikle yetim ve engellilerin bu dönemde zor şartlar altında yaşadığını dile getiren Deniz, şöyle konuştu:

"Güvenliğin olmasını fırsat bilip oralara gitmemizi takdir ettiler. Bu yollar patika ve arazi yollarıydı. Kendileri dahi 15 saatte ulaşabiliyor. Bizler de o yolları katedip gittik ve bu oradaki insanları çok mutlu etti. Özellikle Türkiye'den bir kurumun oraya gitmesini çok önemsediler. Yabancıların zaten gelmediğini söylediler. Sahada Türk kuruluşlarının faal olması onların dikkatini çekiyor. Sosyal medyadan bizleri takip ediyorlar ve yapılan yardımların farkındalar. Sembolik olarak dahi bu şekilde yardımlarda bulunmamızın onlar için çok önemli olduğunu söylediler."

Afgan halkına yardımlarının süreceğini vurgulayan Deniz, "Ramazanda yapılan faaliyetlerle Türkiye'nin dostluk, kardeşlik eli buradaki muhtaç insanlara hissettirildi. Biz farklı kesimleri, grupları ve kişileri aynı sofrada buluşturmaya çalıştık. Birlik ruhunu canlandırmaya çalıştık." dedi.

Herat ofisinden daha önce yapılan açıklamada, ramazanda söz konusu 5 vilayette 900 aileye 68 ton gıda yardımında bulunulduğu belirtilmişti.

TİKA Kabil ofisinden dün yapılan açıklamada da ramazanda 5 bine yakın ihtiyaç sahibine iftar verildiği duyurulmuştu.