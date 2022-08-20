TİKA gönüllüleri, Kırgızistan'da yetimlerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gönüllüleri, "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kırgızistan'da bir yetimhanede 45 çocuğun eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gönüllüleri, "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kırgızistan'da bir yetimhanede 45 çocuğun eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gönüllü 12 kız öğrencinin katılımıyla TİKA Bişkek Koordinatörlüğü Ofisinin organizasyonunda, başkent Bişkek'te bir yetimhanede etkinlik düzenlendi.

Yetimlere moral kazandırmayı amaçlayan üniversiteli öğrenciler, yetimhanenin odalarını, bina etrafındaki demirliklerini ve kapılarını boyadı, çocuklarla oyun oynadı ve akordeon eşliğinde dans edip eğlendi.

Türk kız öğrenciler, daha sonra çocuklarla Tanrı Dağı eteğinde piknik yaptı ve "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" yazılı pasta kesti.

Gönüllüler, "Tecrübe Paylaşım Programı"ndan memnun kaldı

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümü öğrencisi Asuman Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetimhanede boyama çalışmalarına katıldıklarını belirterek, çocukların gülümsemesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Şenol, "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kırgızistan'da Türkiye'nin projelerini yerinde görme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Projeler çok büyüleyici." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Merve Berik de Kırgızistan'ın doğasının, insanının, geleneklerinin "muhteşem" olduğunu söyledi.

Berik, Türkiye'nin Kırgızistan'da kurduğu sosyal, sağlık ve eğitim alanındaki kurumlarını gezdiklerini anımsatarak, Tecrübe Paylaşım Programı'nın gençler için "bulunmaz bir nimet" olarak değerlendirdi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü mezunu Rabia Avcı, program sayesinde Türkiye ile Kırgızistan arasında dostluk bağının geliştirilmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Avcı, Kırgızistan'ın doğasıyla, tarihi ve kültürel yerleriyle tanıştıklarını ve yetimhanede çocukların sosyal becerilerinin kazanmasına vesile olduklarını kaydetti.

TİKA'nın koordinasyonundaki "2022 Tecrübe Paylaşım Programı"nı, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı destekliyor.