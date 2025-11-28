Haberler

TİKA, Gazneli Sultan Mahmud Türbesi'ni Yeniden Ziyarete Açtı

TİKA, Gazneli Sultan Mahmud Türbesi'ni Yeniden Ziyarete Açtı
Güncelleme:
TİKA tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemesi projesi ile Afganistan'ın Gazni kentindeki Gazneli Sultan Mahmud Türbesi modern bir kimliğe kavuşarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Proje kapsamında yürüyüş yolları, peyzaj düzenlemeleri ve konfor artırıcı unsurlar eklendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen kapsamlı çevre düzenlemesi projesiyle Afganistan'ın Gazni kentinde bulunan Gazneli Sultan Mahmud Türbesi, yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazni kentindeki Gazneli Sultan Mahmud Türbesi'nin tamamlanan çevre düzenlemesi projesi için program yapıldı.

Programa, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur, Yunus Emre Enstitüsü Ülke Direktörü Onur Kale, Gazni Valisi Mevlevi Abdulsamad Jawed, Afganistan Bilgi ve Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı Atiqullah Azizi, İl Kültür ve Enformasyon Müdürü Molla Hamidullah Nisar ile Gazni Üniversitesinden akademisyenler katıldı.

TİKA tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, türbe çevresinde peyzaj düzenlemesi yapıldı. Yürüyüş yolları yenilenerek çim alanlar oluşturulurken mazı ağaçları ve çeşitli gül türleri dikildi.

Ziyaretçi konforunun artırılması amacıyla aydınlatma direkleri, oturma bankları ve çöp kutuları yerleştirilirken sulama altyapısı güçlendirilerek alana güneş enerjisi sistemi kuruldu. Türbenin korunması için çevresine koruma paravanı yapıldı ve iç bölümdeki halılar yenilendi.

TİKA Kabil Koordinatörü Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Sultan Mahmud'un yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda bir medeniyetin kurucusu olduğunu vurgulayarak "Bu türbe, Afganistan'ın köklü devlet geleneği ile Türk-İslam medeniyetinin somut bir sembolüdür." dedi.

Ünal da Türkiye ile Afganistan arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek Türkiye'nin TİKA başta olmak üzere Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Kızılay gibi kurumlarıyla Afganistan halkının yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

Gazni Valisi Jawed, projenin Türkiye halkının iyi niyetinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Afganistan Bilgi ve Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı Azizi de, düzenlemenin iki ülke arasındaki kardeşliği güçlendirdiğinin altını çizerek türbe yakınında Sultan Mahmud'un hayatını anlatacak bir kütüphane ve müze kurulacağını açıkladı.

Program, türbede okunan duayla sona erdi.

TİKA'nın çalışmalarıyla modern, estetik ve ziyarete uygun bir kimliğe kavuşan Gazneli Sultan Mahmud Türbesi, Afganistan'ın kültürel mirasının korunmasına ve iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine katkı sunuyor.

