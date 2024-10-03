Üye Girişi
Haberler

TİKA, Filistinli Kadınlar İçin Dijital Eğitim Salonu Kurdu

TİKA, Filistinli Kadınlar İçin Dijital Eğitim Salonu Kurdu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Doğu Kudüs'teki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde Filistinli kadınlara dijital pazarlama, grafik tasarım ve proje yönetimi eğitimi verecek bir dijital eğitim salonu kurdu. Açılış töreninde, çeşitli yetkililer yer aldı ve toplamda 100 kadına yönelik 260 saatlik eğitim programı düzenlenecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'ndeki Filistinli kadınlara yönelik dijital pazarlama, grafik-tasarım ve proje yönetimi alanlarında eğitimlerin verileceği dijital eğitim salonu kurdu.

TİKA'ya yapılan yazılı açıklamaya göre, 1979'da kurulan Müslüman Genç Kadınlar Derneğinin girişimleriyle Vadi el-Cevz bölgesinde Filistinli kadın ve gençlere moda tasarımı, terzilik, kuaförlük gibi alanlarda mesleki eğitimler düzenleniyor.

TİKA bu eğitimlerin yanı sıra dijital pazarlama, grafik-tasarım ve proje yönetimi eğitimlerinin de verilebilmesi için dernek bünyesinde atıl durumdaki bir salonu, dijital eğitim salonuna dönüştürdü.

Salonun açılış törenine, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, Müslüman Genç Kadınlar Derneği Başkanı Nadine Ghawanmeh, Kudüs Ticaret Odası Genel Müdürü Louay Al-Husseini ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

100 kadının 260 saatlik eğitimi alacağı programda, iş ortamında başarı için gerekli bilgi ve pratik becerileri kazandırmak amacıyla 70 saatlik dijital pazarlama, 70 saatlik grafik tasarım ve 120 saatlik proje yönetimi olmak üzere 3 farklı eğitim düzenlenecek.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

Doğu Kudüs Filistin Eğitim Güncel Kadın Kudüs

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır? Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 3 EKİM İRAN-İSRAİL SAVAŞI SON DURUM! İsrail-iran füze savaşları devam ediyor mu, kaç kişi öldü? Rigas hangi ülkenin takımı? Rigas FS hangi bölgede, nerenin takımı? Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Bugün hangi önemli olaylar oldu? Riga hangi ülkeye ait, nerede? Riga'nın neyi meşhur? Riga vizesiz mi? Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri! 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar olacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? T10F çıktı mı? TOGG T10F modeli ne zaman satışa çıkacak?
title