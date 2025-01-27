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TİKA, Filistin'de Arıcılık Sektörünü Geliştirmek İçin Destek Sağlıyor

TİKA, Filistin'de Arıcılık Sektörünü Geliştirmek İçin Destek Sağlıyor
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Filistin'deki arıcılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında kadın ve gençlere arıcılık eğitimi verilecek, ziraat meslek okullarına malzeme desteği sağlanacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'de arıcılık sektörünün geliştirilmesine yönelik proje için destek sağlıyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin'de arıcılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla planlanan programa ilişkin protokol, Filistin Tarım Bakanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Program, Filistin Arıcılık Konseyi, Filistin Tarım Bakanlığı, Filistin Eğitim Bakanlığı, Birzeit Üniversitesi ve Arap Ziraat Mühendisleri Derneği işbirliğinde yürütülecek.

Proje kapsamında kırsalda yaşayan kadın ve gençlere arıcılık eğitimi verilerek meslek edinmeleri ve gelir sağlamaları hedefleniyor. Ayrıca polen, propolis ve bal mumu gibi ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması, yaygınlaştırılması ve ihracat miktarının artırılması planlanıyor.

Program kapsamında gerçekleştirilen ilk projede Filistin'in çeşitli bölgelerindeki 8 ziraat meslek lisesi ve 13 tarım il müdürlüğüne arıcılık malzeme ve ekipman desteği sağlandı.

İkinci proje kapsamında da Ramallah, Tulkarim ve El Halil'de ziraat meslek liselerindeki öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlara yönelik yıllık yaklaşık 300 kişiye eğitim verilmesi planlanıyor.

Törende konuşan Filistin Tarım Bakanı Rizk Selimiye, arıcılığın Filistin tarımındaki rolüne dikkati çekerek, sektörün birçok zorlukla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Protokolün önemine değinen Selimiye, programın Gazze'de de uygulanmasını dileyerek Türkiye'ye ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu da TİKA'nın Filistin'deki geniş çaplı projeleriyle ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Çobanoğlu, arıcılıkla ilgili bu programın, gıda güvenliği, ekonomik kalkınma ve istihdam açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Filistin Eğitim Bakan Yardımcısı Basri Salih de TİKA ile uzun yıllara dayanan işbirliğine dikkati çekerek, bu tür projelerin işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Filistin'de önemli bir tarım sektörü olan arıcılık, 2 bin 500'den fazla arıcıyla yılda yaklaşık 400 ton bal üretimi sağlıyor ve mevsimsel olarak 5 binden fazla kişiye iş imkanı sunuyor.

Filistin balı, lezzetiyle dikkat çekerken üretimin yetersizliği nedeniyle yüksek fiyatlarla satılıyor ve yalnızca iç piyasa talebini karşılayabiliyor. Sektörün ihracattaki payı ise oldukça sınırlı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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