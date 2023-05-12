TİKA, Etiyopya'da 'helal belgelendirme ve helal akreditasyon eğitimi' düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Maxbridge Vakfı ve Afrika'nın en büyük ikinci sertifikasyon kurumu olan EatSafe işbirliğiyle Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da "helal belgelendirme ve helal akreditasyon eğitimi" düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Maxbridge Vakfı ve Afrika'nın en büyük ikinci sertifikasyon kurumu olan EatSafe işbirliğiyle Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da "helal belgelendirme ve helal akreditasyon eğitimi" düzenlendi.

Etiyopya Tarım Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Endüstri Bakanlığı, Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi ve çeşitli meslek örgütü temsilcileri ile ülkedeki belgelendirme ve standardizasyonla ilgili kurum temsilcilerinin ilgi gösterdiği programda, 43 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, Etiyopya Yüksek İslam Konseyi Genel Müdürü Kemal Harun, EatSafe Yönetim Kurulu Başkanı ve Milletvekili Kamil Shemsu, Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Fennan Mohammed ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşu temsilcilerinin katılım sağladığı program ile Türkiye'nin helal standartları alanındaki bilgi ve tecrübeleri, Etiyopya'nın ilgili kurumlarıyla paylaşıldı.

Programda konuşan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Baran, canlı hayvan stoku bakımından Afrika'nın en zengin ülkesi olan, Nil Nehri'nin sularının yüzde 80'ine kaynaklık eden Etiyopya'nın, tarım ve hayvancılık açısından büyük potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti.

Orta Doğu ülkelerine yakınlığı dolayısıyla büyük bir coğrafi avantaja sahip olan Etiyopya'nın helal belgelendirme süreçlerini layıkıyla hayata geçirmesi durumunda 2 trilyon ABD dolarını aşan helal ticaretten hak ettiği payı almaya başlayacağını belirten Baran, "Bütün çabamız, Etiyopya'nın potansiyelini aktüel hale getirmesine yardımcı olmaktır. TİKA'nın yaptığı bu tür eğitim ve tecrübe paylaşım programlarını böyle okumak lazım." ifadelerini kullandı.

HAK'ta daire başkanı Erdem Başdemirci, çok verimli bir program gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşadığını belirtti. Programın amacının sadece OIC/SMIIC standartlarının Etiyopya'da faaliyet gösteren aktörlerce benimsenmesini sağlamak olmadığını vurgulayan Başdemirci, bu tür programların iki ülke arasındaki ticaretin daha sağlam bir zemine oturmasında da büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Cengiz Polat, programın beklenenin çok ötesinde ilgi gördüğünü vurgulayarak düzenlenen başka programlarla Etiyopya kurumları ile işbirliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.