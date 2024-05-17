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TİKA, Ekvador'da Polis ve Doktor Eğitimleri Veriyor

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvador'da polis ve doktor eğitimleri düzenleyerek fark yaratıyor. TİKA'nın finansmanıyla gerçekleştirilen eğitimlerle Ekvadorlu polisler terörle mücadele temel eğitimi alırken, yeni doğan uzmanları da eğitimlerle destekleniyor. Eğitim programlarına Türkiye'nin Kito Büyükelçisi, TİKA yetkilileri ve Ekvador polis teşkilatı yetkilileri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvador'da fark yaratan projelere imza atıyor.

Kito Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ekvador'da, TİKA'nın finansmanıyla gerçekleştirilen polis ve doktor eğitimleri verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu 3 yetkilinin 22-26 Nisan arasında başkent Kito'da 30 Ekvadorlu polise yönelik "Terörle Mücadele Temel Eğitimi" verdiği bildirildi.

Eğitim programına Ekvador Ulusal Polisi Narkotikle Mücadele Direktörü General Wilian Villaroel, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Başak Yalçın, TİKA Bogota Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Merve Kalınbacak ve Ekvador Polis Teşkilatı yetkilileri katıldı.

Sertifikaların dağıtıldığı törende bir konuşma yapan Villaroel, Ekvador'un içinden geçtiği güvensizliğe işaret ederek, ülkesinin terör ve suçla mücadelesinde Türkiye tarafından verilen desteğe minnettar olduklarını söyledi.

Büyükelçi Yalçın da terörizmin sınır tanımayan bir sınama olduğunu ve Türkiye'nin birden çok terör örgütüyle eş zamanlı mücadelesinde başarılı olduğunu belirterek, "Polis ve ordumuz, bu süreçte üstün yeteneklere kavuştu. İlk kez Ekvador'da yetkin eğitimcilerimizle düzenlenen bu eğitimin Ekvador'un güncel güvenlik sorunlarıyla mücadelesinde kayda değer bir katkı yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekvador'da ayrıca 3 Türk doktor, ülke çapında 40 yeni doğan uzmanına 4 günlük eğitim verdi.

Ülkenin Guayaquil kentinde, TİKA tarafından 2023'te yenilenen ve donatılan Fransisco de Icaza Bustamente Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesi projesinin devamı niteliğindeki eğitimin açılış töreni 13 Mayıs 2024'te Ekvador Sağlık Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Yalçın'ın katılımıyla yapıldı.

Yalçın buradaki konuşmasında, TİKA tarafından düzenlenen eğitime ülke çapında katılım olduğunu dile getirerek, "Eğitim sayesinde binlerce bebeğin hayatı değişecek ve çocuk sağlığına yapılan yatırım ülkenin geleceğine yatırım anlamına geliyor." diye konuştu.

Eğitimi tamamlayan doktorlara 16 Mayıs'ta sertifikaları törenle verildi.

Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld, söz konusu eğitimler için Kito Büyükelçiliği'ne sosyal medyadan teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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