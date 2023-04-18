TİKA'dan Türkiye'deki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Pakistanlı ekiplere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere iftar verdi.

TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğindeki iftarı, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler için düzenlediklerini söyledi.

İftara, Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkanı Korgeneral İnam Haydar Malik, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye'deki depremlerin ardından yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Pakistan'daki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Paçacı, burada yaptığı açıklamada, iki ülkenin zor zamanlarda daima birbirlerinin yanında durduğuna işaret ederek depremlerde Pakistan'ın desteklerine teşekkür etti.

Paçacı, depremler sebebiyle Türkiye'de arama kurtarma faaliyetlerine ve yardım çalışmalarına katılan sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine plaket takdim etti.