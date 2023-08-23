TİKA'dan Somali'de albinizmli kişilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de albinizmle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi kişilere güneş kremi, güneş gözlüğü ve kıyafet dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de albinizmle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi kişilere güneş kremi, güneş gözlüğü ve kıyafet dağıttı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği binasında düzenlenen törene Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, TİKA Somali Koordinatörü İlhami Turus ve albinizmli Somalililer katıldı.

Törende albinizmli çocuklara 1 yıl boyunca güneşten korunmaları için ihtiyaç duyacakları kıyafet, güneş gözlüğü ve krem dağıtıldı.

Öte yandan albinizmli Somalililer, başkent Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirildi.

TİKA Somali Koordinatörü İlhami Turus, AA muhabirine, "Albinizmli kişilerin hem cildini hem de gözlerini korumaları gerekmektedir. Bu nedenle kendilerine hassas ciltleri için 1 yıllık ihtiyaç duyulan güneş kremi, güneş gözlüğü ve güneşten korunmak için kıyafet tedarik ettik." dedi.

Somali'de albinizmli kişiler, sıcak hava, sağlık sorunları, işsizlik ve toplumdaki ayrımcılık gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor.