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TİKA'dan Sırbistan'a Geleneksel Halk Dansları İçin Kıyafet Desteği

TİKA'dan Sırbistan'a Geleneksel Halk Dansları İçin Kıyafet Desteği
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sırbistan'ın Priboj kentindeki Lim Kültür ve Sanat Derneği'ne geleneksel halk dansları için kıyafet temin etti. Bu destekle kültürel mirasın yaşatılması ve halk danslarının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Priboj kentinde faaliyet gösteren Lim Kültür ve Sanat Derneğine geleneksel halk danslarında kullanılmak üzere kıyafet desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Priboj'daki Lim Kültür ve Sanat Derneği bünyesinde bölgenin geleneksel halk danslarını sergileyen gençlerin kıyafetlerinin yenilendiği belirtildi.

Bölgedeki kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunulmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, Boşnak ve Sırp halk danslarını icra eden ekipler için sağlanan yeni kostümlerle kültürel çeşitliliğin korunması ve halk danslarının gelecek nesillere aktarılmasının da hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, yeni kıyafetleriyle sahne alan ekiplerin sergilediği geleneksel halk danslarının yerel halktan büyük ilgi gördüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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