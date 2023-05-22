TİKA'dan Nijer'deki bir devlet hastanesine donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de bulunan Niamey Devlet Hastanesine donanım desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, beşeri kapasitesini iyileştirmek amacıyla eğitim desteği verdiği Niamey Devlet Hastanesinin acil servis bölümünde kullanılmak üzere defibrilatör, hasta gözetim monitörü, tekerlekli sandalye, EKG cihazı, oksijen tüpü, hasta yatakları, acil servis çantası, sedye, muayene kitleri, tansiyon aletleri, oksimetre gibi tıbbi malzemelerden oluşan donanım desteğinde bulundu.

Teslim törenine, Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mahir Saruhan, TİKA Niamey Koordinatörü Tanju Polat, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi Başhekimi Rezzan Sümeli ve hastane çalışanları katıldı.

Törende konuşan kurum temsilcileri, TİKA'nın Nijer'de gerçekleştirdiği önemli sağlık çalışmalarına vurgu yaparak, iki ülke arasındaki işbirliğinin devam etmesine yönelik temennilerini iletti.

Nijerli sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlenmişti

TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı işbirliğinde başlatılan Acil Tıp Kapasite Artırma Programı kapsamında Nijerli sağlık çalışanlarına yönelik "Acil Durum ve Doğal Afet Müdahaleleri" konularında eğitimler düzenlenmişti.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve "eğitici" unvanını alan Nijerli sağlık çalışanları, TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen eğitim programları ile Nijerli meslektaşlarına eğitim veriyor.

Bu kapsamda, Niamey'in en çok ziyaret edilen hastanesi olan Niamey Devlet Hastanesinin acil servis bölümünde görev yapan 30 acil sağlık çalışanına, "eğitici" unvanına sahip sağlık çalışanları tarafından eğitim verildi.