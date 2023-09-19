TİKA'dan, meslek öğrenen engelli Afganlara malzeme desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan'daki engelli bireyler için düzenlenen mesleki eğitim kursuna malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan'daki engelli bireyler için düzenlenen mesleki eğitim kursuna malzeme desteğinde bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cevizcan vilayetinin Şibirgan ilçesinde Afganistan Şehitler ve Engelliler Derneğinin düzenlediği Telefon ve Tablet Tamirciliği Meslek Edindirme 2. Etap kursuna ekipman desteği sağlandı.

TİKA, yardım kapsamında dijital güç kaynakları, LCD ekran ayırıcı makineleri, dizüstü bilgisayar, çeşitli cep telefon tamir aparatları, elektrik aksamları ile ihtiyaç duyulan diğer araç ve gereçleri temin etti.

Ekipmanların teslim programına, TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, Afganistan Şehitler ve Engelliler Derneği Başkanı Zikrullah Mazlumyar ile kursiyerler katıldı.

Taşdemir, burada yaptığı konuşmada, 2022'de başlatılan kursun ilk etabının başarıyla tamamlandığını, kursu bitiren tüm engelli kursiyerlerin iş sahibi olduğunu söyledi.

Dezavantajlı gruplara destek verilmesi gerektiğini belirten Taşdemir, ikinci etap kursunun başlatılmasıyla birlikte yine çok sayıda engelli Afgan'ın becerilerini geliştirip, iş sahibi olacaklarına inandığını belirterek, Afganistan'da kalkınma projelerine devam edeceklerini dile getirdi.

Afganistan Şehitler ve Engelliler Derneği Başkanı Zikrullah Mazlumyar ise TİKA'nın engelli Afganlara yönelik desteğinin kalıcı ve sürdürülebilir olduğuna dikkati çekerek, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinin, söz konusu dernek ile işbirliği halinde zaman zaman düzenlediği halı dokumacılığı kursu, sıvı ve katı sabun yapımı kursu, biçki-dikiş ve nakış kursları yoğun ilgi görürken, bu kurslarda onlarca kişi meslek öğrenme imkanına kavuşuyor.