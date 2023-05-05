TİKA'dan, Lübnan'daki Kavaşra beldesinde yaşayan Türkmenlere enerji desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Türkmen Kavaşra beldesinde bir okul ile çok amaçlı salona güneş enerjisi panelleri kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Türkmen Kavaşra beldesinde bir okul ile çok amaçlı salona güneş enerjisi panelleri kurdu.

TİKA Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetine bağlı Kavaşra beldesinde hayata geçirilen yeni proje hakkında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkmen beldesinin eğitim ve kültürel alanda desteklenmesi amacıyla Kavaşra Lisesi ve beldedeki çok amaçlı salon için güneş enerjisi panellerinin kurulduğunu ifade eden Gez, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası haberleri takip edemeyen, kalpleri Türkiye ile birlikte atan Kavaşra Türkmenleri Türk kanallarını artık kesintisiz bir şekilde izleyebilecek." ifadelerini kullandı.

Çok amaçlı salonda yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Gez, "Proje kapsamında Türk kanallarının izlenebileceği iki ayrı bölüm oluşturuldu. İçerisinde Kavaşra Camisi ile ülkemizden dil-kültür araştırmaları için bölgeye gelecek araştırmacıların konaklaması için tefriş edilen misafir odasının da bulunduğu tüm bölümlere kesintisiz enerji sağlanmıştır." dedi.

Kavaşra Lisesi'nde gerçekleştirilen projede ise kurulan güneş enerjisi sistemi ile öğrencilere konforlu ders çalışma imkanı sağlandığını aktaran Gez, "Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kavaşra'da verilen yüksek katılımlı Türkçe kurslarının kesintisiz enerji ile gerçekleştirilmesine katkı sunuldu." diye konuştu.