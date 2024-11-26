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TİKA'dan Libya'ya Spor Ekipman Desteği

TİKA'dan Libya'ya Spor Ekipman Desteği
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Libya'nın Cadu kentindeki Mücahid Süleyman el-Baruni Paşa Spor Kulübüne modern spor ekipmanları temin etti. TİKA, gençlerin spora ilgisinin artırılması ve yetenekli gençlerin topluma kazandırılması için bu tür projelere devam edecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın batısında yer alan Cadu kentinde bir Osmanlı paşasının ismini taşıyan Mücahid Süleyman el-Baruni Paşa Spor Kulübüne ekipman desteği verdi.

TİKA Trablus Koordinatörü Suha Bacanakgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulübün spor tesislerine ekipman desteğinde bulunduklarını söyledi.

Libya alt liginde oynanan futbol kulübünde 9-21 yaş aralığında 50 lisanslı sporcu bulunduğunu kaydeden Bacanakgil, kulübün spor tesislerinin TİKA tarafından modern ekipmanlarla donatıldığını aktardı.

Bacanakgil, TİKA'nın bu tür projelerle bölgede gençlerin spora olan ilgisinin artırılması, yetenekli gençlerin topluma kazandırılması ve gençlerin doğru yöne kanalize edilerek zararlı oluşumlardan uzak tutulması çabalarına katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Tesisin açılış töreninde de konuşan Bacanakgil şunları kaydetti:

"Cadu şehrinin bizim için sembolik de bir önemi bulunuyor. Şehrin simgesi ve gurur kaynağı olan Süleyman el-Baruni Paşa Osmanlı Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan üyesi; aynı zamanda İtalyanların 1911'de bir oldu bitti ile Trablusgarp'ı işgal etmesinin ardından başlatılan Libya Mukavemet Hareketi'nin de öncüsü olan bir halk kahramanı.

Dolayısıyla, dost ve kardeş iki ülke Türkiye ile Libya'nın ortak tarihi ve kültürel kökleri açısından bakıldığında Süleyman el-Baruni Paşa bizleri birleştiren önemli bir tarihi figür."

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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