TİKA'dan Kosova'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ( Tika ) tarafından, ramazan dolayısıyla bu yıl da Kosova'da ihtiyaç sahiplerine yönelik 1250 gıda kolisi dağıtılıyor.

Ramazan boyunca Kosova'nın çeşitli şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardım paketlerinin dağıtımına başkent Priştine'de başlandı.

Belediye binası önünde düzenlenen yardım dağıtım törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Priştine Belediye Başkan Yardımcısı Alban Zogaj ve TİKA Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer katıldı.

Büyükelçi Sakar, AA muhabirine, TİKA'nın, Türk halkının yardım ve gönül elini oluşturduğunu söyledi.

TİKA'nın Kosova'daki ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerine aralıksız devam ettiğini belirten Sakar, "TİKA'nın Kosova'da faaliyete başladığı 2004 yılından bugüne kadar 700'den fazla proje tamamlayarak Kosova'nın kalkınmasına ve ilerlemesine katkıda bulunduğunu biliyoruz. Bunun için TİKA'ya müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Zogaj da Türkiye Büyükelçiliği başta olmak üzere Kosova'da görev yapan Türk kurumlarına her alanda desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Zogaj, "Türkiye Büyükelçiliğine ve TİKA'ya, Priştine belediyesinde ve Kosova genelinde geliştirilmekte olduğu çok sayıda proje için gerçekten minnettarız. Bugünkü gıda yardımı ramazan ayında olduğumuz için daha da özel." diye konuştu.

TİKA tarafından ramazan ayı boyunca 1250 gıda kolisi Kosova'nın çeşitli belediyelerinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.