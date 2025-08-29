TİKA'dan Kırgızistan'a Eğitim ve Sağlık Desteği

TİKA'dan Kırgızistan'a Eğitim ve Sağlık Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'ın Talas Bölgesi'ndeki 17 eğitim ve sağlık kurumuna bilgisayar ve yazıcı gibi teknik ekipmanlar sağladı. Törene katılan yetkililer, bu destekle hizmet kalitesinin artırıldığını vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın Talas Bölgesi'nde bulunan 17 eğitim ve sağlık kurumuna teknik ekipman desteği sağladı.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Talas'taki Aytmatov, Manas ve Bakai-Ata ilçelerinde faaliyet gösteren kurumlara bilgisayar ve yazıcılar teslim edildi.

Teslim törenine, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur ile Kırgızistan Parlamentosu Talas Milletvekili Dastanbek Cumabekov katıldı.

Milletvekili Cumabekov, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın desteğiyle bölgedeki eğitim ve sağlık kurumlarının teknik donanım ihtiyacının karşılandığını söyledi.

Günümüzde teknoloji ve dijitalleşmenin, ülkelerin kalkınmasının temelini oluşturduğunu vurgulayan Cumabekov, "Bu bilgisayarlar, öğrencilerimizin eğitim olanaklarını genişletecek ve öğretmenlerimizin işini kolaylaştıracak. Sağlık kurumlarına sağlanan teknik donanım ise halka sunulan hizmetlerin kalitesini artıracaktır." dedi.

TİKA Koordinatörü Bodur da Türkiye'nin her zaman Kırgızistan'ın yanında olduğunu belirterek, "Sağlanan bu destekle kurumların altyapısı daha işlevsel hale geldi. TİKA olarak, Kırgızistan'ın her bölgesini farklı projelerle desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze'ye BM güçleri gönderilmeli

Olağanüstü toplanan TBMM'den dünyaya çağrı: BM güçleri gönderilmeli
Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak 'Mourinho' videosu

Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak "Mourinho" videosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.