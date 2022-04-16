TİKA'dan ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Kerkük kenti ve çevresindeki ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı, basına yaptığı açıklamada, "Ramazan münasebetiyle herkesi kutluyorum. TİKA olarak 6 bin gıda kolisinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başladık. Dün Bağdat'taydık ve bugün Kerkük ve çevresindeki bölgelerde bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda desteğimizi yapıyoruz." dedi.

Tuzhurmatu, Diyala, Musul, Telafer, Erbil, Kerkük, Kerbela ve Nasiriye kentlerinde de ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapacaklarını ifade eden Yazıcı, bu sene toplamda 6 bin aileye yardım ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

TİKA gıda yardımı, Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanlığında ihtiyaç sahiplerine de dağıtıldı.

Türkiye'ye teşekkür

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi, Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti ve tüm kuruluşlarına bu ramazanda da Irak halkını yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini bildirdi.

Vindavi,"TİKA'nın ramazan yardımları kapsamında Kerkük'teki ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımdan dolayı kendilerine minnettarız. Bu yardım desteğinde kendi teşkilatlarımız araçlığı ile dağıtımına destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.