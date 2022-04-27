TİKA'dan Karadağ'da gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Tika), ramazan programları kapsamında Karadağ'da 1000 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Tika'dan yapılan açıklamaya göre, gıda kolileri, TİKA ve Karadağ İslam Birliği iş birliğince dağıtıldı.

Temin edilen 1000 gıda kolisi, başkent Podgoritsa, Gusinje, Tuzi, Ulcinj, Pljevlja, Rozaje ve Bijelo Polje'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.