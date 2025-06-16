TİKA'dan Gürcistan'a Mobil Klinik Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne mobil klinik aracı desteğinde bulundu.

TİKA, donanımlı mobil klinik aracını Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne törenle teslim etti.

Gazi İşleri Müdürlüğü'nün Tiflis'teki merkez ofisi önünde düzenlenen törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan İşgal Altındaki Topraklardan Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Mikheil Sarjveladze, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Gürcistan Gazi İşleri Müdürü Tümgeneral Koba Kobaladze, TİKA Tiflis Koordinatörü Zeynep Bayrak ile diğer davetliler katıldı.

Burada konuşan Kobaladze, TİKA'nın Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne daha önce de önemli desteklerde bulunduğunu kaydetti.

Gürcistan'ın dağlık bölgelerinde yaşayan gazilere sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Kobaladze, şu ifadeleri kullandı:

"TİKA bize teknik destek vermeye karar vererek bu güzel mobil klinik aracı verdi. Bu araç, dağlık bölgelerde yaşayan gazilere sağlık hizmetlerini yerinde ulaştırması yönünde bize çok destek sağlayacak."

Bakan Sarjveladze ise, devlet olarak savaş gazilerine destek vermeye devam ettiklerini kaydederek bu konuda sağlık hizmetine büyük önem verildiğini belirtti.

Sarjveladze, Türkiye'nin Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne teslim ettiği mobil klinik aracın önemini vurgulayarak "Dostumuz Türkiye ve Türk halkıyla ilişkiler benim için özellikle önemlidir ve bu destek için çok minnettarız." dedi.

Büyükelçi Orbay, Türkiye ile Gürcistan arasında yakın dostluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin mevcut olduğunu kaydetti.

Gürcistan'ın istikrarı, egemenliği, kalkınması ve refahının Türkiye için önemli olduğunu ifade eden Orbay, bu çerçevede TİKA'nın Gürcistan'daki faaliyetlerini ve TİKA ile Gazi İşleri Müdürlüğü arasındaki işbirliğini çok değerli bulduğunu söyledi.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz da, törene katıldıkları için tüm davetlilere teşekkür etti.

İki yıl önce gerçekleştirdikleri Tiflis ziyareti sırasında, Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'nün bir mobil klinik aracına ihtiyaç duyduğunu öğrendiklerini dile getiren Yorulmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman bu proje gündeme geldi. Dostlar söz verirler ve yerine getirirler. Bugün de biz burada bu sözün yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz."

Yorulmaz konuşmasında TİKA'nın Gürcistan'daki faaliyetlerine değinerek, "Bizler de dost, kardeş ve stratejik ortağımız olan Gürcistan'da projeler yapma hususundaki heyecanımızı hep koruyoruz." şeklinde konuştu.

TİKA'nın, kuruluşundan bu yana dünya genelinde gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi paylaşan Yorulmaz, bugüne kadar 170'ten fazla ülkede farklı alanlarda 30 binden fazla proje gerçekleştirdiklerini bildirdi.

1997'de kurulan Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü, Gürcistan genelinde yaklaşık 70 bin gazi ve aile bireyine kapsamlı sosyal hizmet sunmaktadır.