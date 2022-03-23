TİKA'dan Güney Sudan'da mesleki eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da, devlete ait Çok-Yönlü Eğitim Merkezine güneş enerjili elektrik sistemi ve mesleki eğitim malzemesi hibe etti.

Elektrik şebekesine bağlı olmayan Çok-Yönlü Eğitim Merkezinin bilgisayar laboratuvarına güneş enerjili elektrik sağlanmış oldu.

Düzenlenen törenin ardından TİKA tarafından temin edilen 20 dikiş makinesi de merkeze teslim edildi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, törende yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin önemine dikkati çekerek TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin Güney Sudanlı gençlere yeni iş olanakları sağlayacağını belirtti.

Türkiye'nin Güney Sudan'ın samimi bir dostu olduğunu ifade eden Mutaf, "Güney Sudan halkını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Güney Sudan Çalışma, Kamu Hizmeti ve İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlığı Müsteşarı Mary Hillary Wani, "Nüfusunun yüzde 70'inden fazlası genç olan bir ülke olarak, öğrencilerinin çoğunluğu gençlerden oluşan mesleki eğitim merkezlerinin desteklenmesi çok önemli. Bu projenin açılışında bulunmaktan onur duyuyorum." diye konuştu.

Tekstil ürünlerinin çoğunun Türkiye'den geldiğini belirten Wani, ülkede bir üretim tesisi kurulması noktasında verilebilecek desteklerden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Güney Sudan Merkez Ekvatorya Eyaleti Enformasyon ve İletişim Bakanı Andruga Mabe Saverio da "Türkiye devletine ülkemizde yaptıkları güzel işlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.