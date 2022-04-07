TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımına başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımına başladı.

TİKA'nın Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de başlatılan gıda yardımının işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı da kapsayan bir projenin parçası olduğunu söyledi.

Çetinkaya, proje kapsamında ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere 3 bin 650 gıda kolisi ve 35 bin iftar öğününün dağıtılacağını kaydetti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, gıda yardımı, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi.

TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımı

TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımı

TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımı

AA / Güncel

iftar yemeği, İsrail, Gazze, TİKA, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title