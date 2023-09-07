TİKA'dan Gazze'de okul öncesi eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Sultan Abdülhamid Han Anaokulu'na ekipman desteği sağladı.

Eğitimde yaşanan sorunların azaltılmasına destek olmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, Sadakataşı Derneği'nin destekleriyle inşa edilen Sultan Abdülhamid Han Anaokulu, TİKA tarafından sağlanan ekipman ile yenilendi.

400 öğrencinin öğrenim gördüğü anaokulu, tadilat işlemlerinden sonra öğrenci ve öğretmenler için yeni masa ve sandalyeler, dolaplar ve oturma grupları ile donatıldı.

Gazzeli çocuklar, okullarındaki tadilat ve tefrişatın TİKA tarafından tamamlanmasının ardından sıralarında yerlerini alarak eğitim dönemine başladı.

Gazzeli çocukların neredeyse yarısı eğitim imkanından yoksun

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Gazze'de yıllardır devam eden abluka birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ederken, bu zorlu koşullardan en fazla etkilenen sektörlerin başında eğitim geliyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 5-17 yaş arasındaki çocukların yarıya yakını, okul yetersizliği ve diğer imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerini tamamlayamıyor.

Bu şartlar altında birçok okul, sınıf yetersizliği ve kalabalık sınıflar nedeniyle yarım günlük eğitim sistemi uygulamak zorunda kalıyor.