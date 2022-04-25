TİKA'dan Gana'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (Tika), Gana'daki ihtiyaç sahiplerine 400 gıda paketi dağıttı.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın ramazan vesilesiyle sağladığı gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim ettiklerini belirtti.

Ulueren, bu kapsamda, Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle Gana'nın başkenti Akra'da inşa edilen Gana Ulusal Camisi'nde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için Gana Az Gelişmiş Bölgeler ve Zongo Kalkınma Sekretaryasına 150 gıda paketi teslim ettiklerini söyledi.

Gana Müftüsü Şeyh Osman Nuhu Sharubutu'ya nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Ulueren, burada da 250 gıda paketi teslim edildiğini kaydetti.