TİKA'dan Filistin'e Modern İtfaiye Aracı Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Filistin'in El Halil şehrinde yangınla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla modern donanımlı mini itfaiye aracı teslim etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Filistin'in El Halil kentinde yangınla mücadele kapasitesini güçlendirdi.

Aracın teslim töreni, El Halil Belediye Başkanı Asma Sharabati, Belediye ve İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri ile TİKA Filistin Ofisi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Sharabati, Türkiye ile Filistin arasındaki güçlü tarihi bağların yansıması olarak gördüğü bu işbirliği için TİKA'ya teşekkür etti.

Sharabati, projenin El Halil Belediyesinin yangın ve acil durumlara müdahale kapasitesini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Tarihi El Halil Eski Şehir bölgesinin dar sokaklarında standart itfaiye araçlarının müdahalede zorlanması nedeniyle hayata geçirilen proje ile bölgedeki yangınlara hızlı ve etkili şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor.