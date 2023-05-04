TİKA'dan Cezayir'de turizm okulu eğitimcilerine yönelik program

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de, Turizm Meslek Yüksek Okulu eğitimcilerine yönelik, otel yöneticiliği ve turizmde dijitalleşme eğitimine başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de, Turizm Meslek Yüksek Okulu eğitimcilerine yönelik, otel yöneticiliği ve turizmde dijitalleşme eğitimine başladı.

TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, AA muhabirine, TİKA'nın, Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı ile işbirliği içinde, Turizm Meslek Yüksek Okulu eğitimcilerine yönelik, otel yöneticiliği başta olmak üzere, eğitim programı düzenlediğini söyledi.

Kalkan, Türkiye'den akademisyenlerin, Cezayir'in en köklü otellerinden biri olan el-Avrasi Oteli'nde, söz konusu eğitim programına başladığına dikkati çekerek, söz konusu program ile büyük bir potansiyele sahip olan Cezayir'in turizminin kalkınmasına katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Turizm Meslek Yüksek Okulu eğitimcilerine yönelik bu programın, 9 Mayıs'a kadar süreceğini aktaran Kalkan, 8 Mayıs'ta, Cezayir Turizm Bakanı Muhtar Diduş'un katılımıyla sertifika dağıtım töreninin düzenleneceğini kaydetti.