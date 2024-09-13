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TİKA'dan Bosna Hersek'teki Doktorlara Anesteziyoloji Eğitimi Sertifikası

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'te düzenlenen anesteziyoloji eğitimini tamamlayan doktorlara sertifikaları takdim edildi. Eğitime 70 doktor katıldı ve Türkiye'den gelen uzmanlar tarafından eğitim verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara yönelik düzenlenen anesteziyoloji eğitimini tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi.

TİKA'nın Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, diğer entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tabipler Odası ve FBIH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği işbirliğinde düzenlendiği 3 günlük eğitime, 70 Bosna Hersekli doktor katıldı.

Eğitimin tamamlanmasını takiben Saraybosna Üniversitesi Sağlık Merkezi'nde düzenlenen sertifika takdim töreninde konuşan TARD Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, Türkiye'den gelen 13 deneyimli görevlinin farklı alanlarda kurslar düzenlediğini belirterek, eğitimin son derece başarılı ve verimli geçtiğini söyledi.

Bosna Hersek'teki eğitimlere 2025'te de devam edeceklerini dile getiren Erdem, Türkiye'nin anesteziyoloji ve reanimasyon alanlarında oldukça gelişmiş olduğunu ve tecrübelerini Bosna Hersekli meslektaşlarıyla paylaşma imkanı buldukları için memnun olduklarını ifade etti.

Eğitimi tamamlayan doktorlardan Lejla Dedic Simendic de Türkiye'den çok sayıda meslektaşıyla tanışma imkanı bulduğunu belirterek, "Her şey mükemmel geçti." dedi.

Lejla Hrustic de 3 günlük eğitimde kazandıklarını uygulamaya başladığını ifade ederek, özellikle düşük akımlı anestezi konulu kurstan son derece etkilendiğini belirtti.

Sertifika törenine TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık da katıldı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel

Anestezi Türkiye Eğitim Sağlık Güncel

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