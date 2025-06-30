TİKA'dan Bosna Hersek Emniyetine Bilgi Güvenliği Eğitimi

TİKA'dan Bosna Hersek Emniyetine Bilgi Güvenliği Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Bosna Hersek emniyet yetkililerine özel olarak düzenlediği Bilgi Güvenliği Eğitimi ile siber güvenlik alanındaki yetkinliklerini artırmayı amaçladı. Eğitime 16 emniyet mensubu katıldı ve sertifikalarını aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersekli emniyet yetkililerine "Bilgi Güvenliği Eğitimi" verildi.

TİKA'nın Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında Ankara'da düzenlenen eğitime Bosna Hersek Federasyonu Polis İdaresi, Bosna Hersek Federasyonu'nun 10 kantonunun içişleri bakanlıkları, Bosna Hersek Federasyonu Polis Akademisi ve Brcko Polisinden gelen emniyet müdürleri katıldı.

Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimi Bosna Hersekli 16 emniyet mensubu başarıyla tamamlarken, 5 gün süren eğitimde, yönetilen sistemlerde var olan veya olması muhtemel güvenlik açıklarının teşhisi ve giderilmesi, siber saldırılar karşısında alınacak önlem, saldırıların analizleri ile sistem açıklarının kapatılması gibi konular ele alındı.

"Bilgi Güvenliği Eğitimi"ni tamamlayan Bosna Hersekli kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Bosna Hersek emniyet birimleriyle 2010'dan bu yana devam eden "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında birçok alanda 35'ten fazla eğitimin düzenlendiği ve 700'den fazla emniyet mensubunun eğitimlere katıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş

İki hata birleşince, İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da

Menajeri İstanbul'da! Dünyaca ünlü golcü isim Fenerbahçe'ye geliyor
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı

Beşiktaş'ı bu yüzden seçmiş
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz

Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.