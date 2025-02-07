TİKA'dan Bosna Hersek'e Tıbbi Malzeme Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in ilk arama kurtarma ekibini kuran Konjic-Prenj Medikal Kurtarma Eğitim Merkezine tıbbi malzeme desteği sağladı.

TİKA personeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında, farkındalık oluşturmak amacıyla Konjic şehrinde itfaiyeciler ve arama kurtarma ekiplerine, ilk yardım ve temel yaşam desteği uygulamaları eğitimi verdi.

Programda konuşan TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, doğal afetlerle mücadelede bilgi ve teknolojinin önemli olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek'in sivil savunma kapasitesini geliştirmek amacıyla yürütülen projelerden memnuniyet duyduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"Ülkenin ilk ulusal medikal kurtarma ekibinin kurulmasına destek verdik. Bu ekip, yalnızca Bosna Hersek'te değil komşu ülkelerde de arama kurtarma çalışmalarına destek verebilecek bilgi ve kapasiteye erişti. Ayrıca Kahramanmaraş depremi sonrasında Bosna Hersek'ten Türkiye'ye giden ve arama kurtarma çalışmalarında aktif rol oynayan gönüllülere bir kez daha teşekkür ederiz."

Konjic Belediye Başkanı Osman Catic ise TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen projenin, bölge için büyük kazanım olduğunu söyledi.

Catic, Konjic'te yaşanan sel felaketi sırasında arama kurtarma ekiplerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığına işaret ederek, "Bosna Hersek'te kurulan ilk ulusal medikal kurtarma ekibi yalnızca Konjic'te değil, ulusal ve uluslararası seviyede de hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Daha sonra, TİKA tarafından merkez için temin edilen medikal malzemelerin teslimi gerçekleştirildi.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle TİKA, 2017'den bu yana Bosna Hersek'teki arama kurtarma ekiplerine yönelik eğitimler düzenliyor.