TİKA'dan Bosna Hersek'e Arıcılara Destek

TİKA'dan Bosna Hersek'e Arıcılara Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek'teki arıcılara 400 kovan ve temel arıcılık eğitimi sağlamıştır. Proje, kırsal arıcılığın gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki arıcılara kovan ve ekipman desteği sağladı.

TİKA'nın Bosna Hersek'te kırsal arıcılığın geliştirilmesi için yürüttüğü proje kapsamında, Saraybosna Kantonu ve Doğu Bosna'daki yaklaşık 100 arıcıya 400 kovan teslim edildi.

Saraybosna Kantonundaki 60 arıcıya temsil edilen 300 kovan için Vogosca beldesinde düzenlenen törene katılan TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Bosna Hersek'te kırsal kalkınmaya yönelik projeler yaptıklarını belirtti.

Işık, "Bugün gerçekleştirdiğimiz proje de kırsal alanda arıcılığın geliştirilmesi yönünden önemli bir faaliyet. Bu kapsamda Doğu Bosna ve Saraybosna Kantonunda yaklaşık 100 arıcıya 400 kovan temini ve bununla birlikte temel arıcılık eğitimi de gerçekleştirdik." dedi.

Arıcılığın doğal dengenin korunması açısından önemli olduğunu kaydeden Işık, TİKA'nın bölgede arıcılık konusunda çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Vogosca'da bulunan Kovan Arıcılar Derneği Başkanı Edin Pasic de kışın büyük kayıp yaşadıklarını ve TİKA'nın desteğinin bu bağlamda son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor

Gelen görüntüler korkunç! Kimini kentin girişine astılar kimini de...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İnsani yardım' adı altında ölüm tuzağı! İsrail'in saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti

"İnsani yardım" adı altında ölüm tuzağı! 38 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.