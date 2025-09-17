TİKA'dan Azerbaycan'daki Üniversite Öğrencilerine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de üniversite eğitimi gören gençlerin kaldığı yurtlara donanım desteği sağladı.

TİKA ve Türk Dilli Devletlerle Dostluk ve Kültürel İlişkiler Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, özellikle Türkiye'den, akraba topluluklardan ve Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden gelip Bakü'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barındığı 4 yurda ranza, yatak, dolap, kitaplık ve çeşitli malzemelerden oluşan ekipman desteği verildi.

TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik, proje hakkında yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da genç nüfusun önemli bir oranı oluşturduğunu belirtti.

Özçelik, "Azerbaycan nüfusunun yüzde 22'sini 14-29 yaş arasındaki gençler oluşturuyor. Bu nedenle 1994 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz Azerbaycan'da en çok önem verdiğimiz alanlardan biri eğitimdir. Gençlerin, öğrenmek isteyenlerin her vesileyle yanında olmaya, Azerbaycan'ın bu gençleri iyi eğitmek için gösterdiği gayrete biz de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.