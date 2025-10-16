TİKA'dan Afganistan'da İşitme Engellilere Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da işitme engelli bireylerin eğitimine destek olmak amacıyla Kabil İşitme Engelliler Enstitüsü'nde özel tasarımlı sınıflar oluşturdu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Kabil İşitme Engelliler Enstitüsü bünyesinde işitme engelli bireylerin eğitimine yönelik özel tasarımlı 4 sınıf, TİKA tarafından hizmete sunuldu.

Sınıflar, farklı düzeylerde işitme kaybı olan öğrencilerin normal duyma koşullarına en yakın ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla akustik özelliklerle donatıldı.

Sınıflarda öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için yüksek kaliteli ses yalıtım malzemeleri kullanıldı.

İşitme engelli bireylerin görsel öğrenme eğilimleri dikkate alınarak, sınıflar çeşitli dijital ve dijital olmayan görsel eğitim materyalleriyle desteklendi.

Öğrencilerin öğretmenleriyle etkili iletişim kurabilmeleri için özel işitme cihazları temin edildi ve eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm araç, gereç ve teknik donanımlar Enstitüye teslim edildi.

Sınıfların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Afganistan Teknik ve Mesleki Eğitim İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Fazlrahman Fazıl ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, "İnsanlar için gerçek bir engel yoktur, yalnızca yeterince desteklenmemiş, arkasında durulmamış ve kendini gösterebilmesi için fırsat tanınmamış çocuklar ve gençler vardır." ifadesini kullandı. Ünal, TİKA'nın Afganistan'daki projelerinin bu anlayışla yürütüldüğünü belirtti.

TİKA Kabil Koordinatörü Erdoğan da Türkiye ile Afganistan arasındaki köklü kardeşliğin yaklaşık bir asırlık geçmişe dayandığını ifade ederek, TİKA'nın yürüttüğü her projeyi "iki ülke arasındaki dostluk köprüsüne eklenen yeni bir tuğla" olarak nitelendirdi.

Tören kapsamında ayrıca, Enstitü öğrencilerinin resim, hat ve İslami temalı eserlerinden oluşan sergi de ziyarete açıldı.

Öğrencilerin özgün eserleri yoğun ilgi gördü.