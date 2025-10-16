Haberler

TİKA'dan Afganistan'da İşitme Engellilere Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın Kabil şehrinde işitme engelli bireylerin eğitimine yönelik özel tasarımlı sınıflar açtı. Sınıflar, akustik özelliklerle donatılarak öğrencilerin eğitim sürecini desteklemek için gerekli teknolojik donanımlar sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da işitme engelli bireylerin eğitimine destek olmak amacıyla Kabil İşitme Engelliler Enstitüsü'nde özel tasarımlı sınıflar oluşturdu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Kabil İşitme Engelliler Enstitüsü bünyesinde işitme engelli bireylerin eğitimine yönelik özel tasarımlı 4 sınıf, TİKA tarafından hizmete sunuldu.

Sınıflar, farklı düzeylerde işitme kaybı olan öğrencilerin normal duyma koşullarına en yakın ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla akustik özelliklerle donatıldı.

Sınıflarda öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için yüksek kaliteli ses yalıtım malzemeleri kullanıldı.

İşitme engelli bireylerin görsel öğrenme eğilimleri dikkate alınarak, sınıflar çeşitli dijital ve dijital olmayan görsel eğitim materyalleriyle desteklendi.

Öğrencilerin öğretmenleriyle etkili iletişim kurabilmeleri için özel işitme cihazları temin edildi ve eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm araç, gereç ve teknik donanımlar Enstitüye teslim edildi.

Sınıfların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Afganistan Teknik ve Mesleki Eğitim İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Fazlrahman Fazıl ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, "İnsanlar için gerçek bir engel yoktur, yalnızca yeterince desteklenmemiş, arkasında durulmamış ve kendini gösterebilmesi için fırsat tanınmamış çocuklar ve gençler vardır." ifadesini kullandı. Ünal, TİKA'nın Afganistan'daki projelerinin bu anlayışla yürütüldüğünü belirtti.

TİKA Kabil Koordinatörü Erdoğan da Türkiye ile Afganistan arasındaki köklü kardeşliğin yaklaşık bir asırlık geçmişe dayandığını ifade ederek, TİKA'nın yürüttüğü her projeyi "iki ülke arasındaki dostluk köprüsüne eklenen yeni bir tuğla" olarak nitelendirdi.

Tören kapsamında ayrıca, Enstitü öğrencilerinin resim, hat ve İslami temalı eserlerinden oluşan sergi de ziyarete açıldı.

Öğrencilerin özgün eserleri yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.