TİKA'dan Afganistan'a Modern Soğuk Hava Deposu Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da tarım sektörünü desteklemek amacıyla 300 ton kapasiteli modern soğuk hava deposu inşa etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde 300 ton kapasiteli modern soğuk hava deposunun açılış töreni düzenlendi.

Törene, Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Sadrazam Osmani, Paktiya Vali Yardımcısı Mevlevi Inamullah Selahuddin, Paktiya İl Tarım Müdürü Emin Haşimi, TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan ve çiftçiler katıldı.

Bakan Yardımcısı Osmani, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın tarım alanındaki çalışmalarının önemine dikkati çekerek yakın zamanda yağlı tohumlar konusunda da Türkiye ile işbirliği yapılacağını duyurdu.

Paktiya İl Tarım Müdürü Haşimi de TİKA'ya teşekkür ederek projenin tarım sektörünü güçlendireceğini vurguladı.

Vali Yardımcısı Inamullah Selahuddin ise Türkiye ile Afganistan arasındaki kardeşlik bağlarının bu tür projelerle daha da pekiştiğini ifade etti.

TİKA Kabil Koordinatörü Erdoğan da Afganistan halkının büyük çoğunluğunun, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını belirterek kalkınma projelerinde bu alanlara öncelik verildiğini söyledi.

Uzun yıllardır yaşanan depolama altyapısı eksikliği nedeniyle çiftçiler ürünlerini uygun koşullarda muhafaza edemiyor, bu da hem yüksek oranda ürün kaybına hem de gelirlerin azalmasına yol açıyordu. TİKA tarafından hayata geçirilen soğuk hava deposu projesi, bölgede bu soruna çözüm getiren ilk standart uygulama oldu.

Modern teknolojilerle donatılan depo, başta elma olmak üzere meyve ve sebzelerin besin değerini daha uzun süre koruyarak pazara sunulmasına imkan sağlayacak. Böylece üreticilerin ürünlerini daha geniş pazarlarda ve rekabetçi fiyatlarla değerlendirmesi mümkün olacak.