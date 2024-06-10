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TİKA, Cezayir'deki Osmanlı dönemi el yazmalarını koruma ve dijitalleştirme çalışmalarını tamamladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in el-Agvat (Laghouat) kentinde Osmanlı dönemine ait 1500 el yazması eserin tespit, tasnif, onarım ve dijital ortama aktarımını sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in el-Agvat (Laghouat) kentinde Osmanlı dönemine ait 1500 el yazması eserin tespit, tasnif, onarım ve dijital ortama aktarımını sağladı.

TİKA'nın koordinatörlüğünde, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Cezayir İslami İlimler ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi işbirliğinde, 22 akademisyen ve uzmanın katılımıyla, Cezayir'in el-Agvat kentinde, Osmanlı dönemi el yazması eserlerin tespiti, tasnifi, onarılması, korunması, dijital ortama aktarılması eğitim programı düzenlendi.

Program boyunca 1500 Osmanlı dönemi elyazması eserin temizliği, bakımı ve tasnifi tamamlanırken, büyük bir kısmı dijital ortama aktarılan eserlerin bir katalog olarak basılması için çalışmalar ise devam ediyor.

İslami İlimler ve Medeniyet Araştırmaları Merkezinde düzenlenen törende, eğitime katılan akademisyen ve merkez çalışanlarına sertifika verildi.

Sertifika dağıtım programına TİKA Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Bekir Şahin ve Cezayir İslam ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi Müdürü Ahmet Binsağir katıldı.

TİKA Koordinatörü Kalkan, programda yaptığı konuşmada, Fransız işgali boyunca Cezayir'in bütün şehirlerindeki yazma eserlerin sistematik olarak yok edildiğine dikkati çekerek, sadece bazı cami, zaviye ve evlerde bir kısmının saklanabildiği ve bunların günümüze kadar ulaştığına vurgu yaptı.

Kalkan, "TİKA tarafından bu proje başlatılınca Cezayir'in birçok şehrinden şahıslar ofisimizle irtibat kurarak kendilerinde de yazma eserler olduğunu haber vermeye başladılar. Proje, Türk-Cezayir ortak tarihine ve ortak kültürel zenginliğine ışık tutacak olan eserlerin gün yüzüne çıkarılması, korunması ve dijital ortama aktarılması yoluyla araştırmacıların dikkatine sunulmasının yanında Cezayir'de yazma eserler hususunda büyük bir farkındalık oluşmasına katkı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cezayir İslam ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi Müdürü Bensağir de, projeye desteklerinden dolayı TİKA'ya, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'a ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına teşekkür etti.

Bensağir, "Proje ile başta el-Agvat olmak üzere yazma eserler konusunda bilinç oluşmuştur. Birçok kimse evlerindeki yazma eserleri merkeze getirmeye baladı. Projemizin gerçekleştirilmesi ile el-Agvat'taki Cezayir İslami İlimler ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde, bütün sahra kentlerindeki yazma eserlerin taplanacağı bir kütüphanenin oluşturulması gündeme gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Şahin de, el-Agvat kentinin yazma eserler açısında bir hazine olduğuna dikkati çekerek, "Bu eserlerin muhafazası ve araştırmacıların istifadesine sunmak hususunda çok önemli bir aşama katettiğimizei nanıyorum. Proje süresince gördüğüm ilgi, alaka ve samimiyetten dolayı çok mutluyum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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