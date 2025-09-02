TİKA Cezayir'de Kaynakçılık ve Metal İşleme Eğitimi Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Cezayir'de yoğun talep üzerine kursiyerlere kaynakçılık ve metal işletme alanında eğitim desteği sağladı.

Cezayir'in Burc el-Kifan kentinde ilki geçen sene yapılan "Kaynakçılık ve Metal İşleme" Eğitim Programının bu yıl yoğun talep üzerine iki grup halinde yeniden düzenlenmesi kararı alındı.

Programın 11 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde birinci, 6 Eylül-25 Eylül tarihlerinde de ikinci olmak üzere iki grup halinde tertip edildiği kaydedildi.

Türkiye'den gelen iki usta öğretici tarafından verilen eğitimin birinci bölümüne 28 kişinin katıldığı ve ilk grubun eğitiminin tamamlandığı aktarıldı.

Başarılı olan kursiyerlere sertifikaları Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz tarafından verildi. Sertifika töreninin ardından kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergi ziyaret edildi.

Katılımcıların yarısının başkent Cezayir'den yarısının ise Tinduf, Beşar, Timimun, Tiaret, Batna gibi farklı şehirlerden geldiği, bu kişilerin yiyecek ve barınma ihtiyaçlarının FOREM bünyesindeki Eğitim ve İnovasyon Merkezi tarafından karşılandığı belirtildi.

Eğitime şu ana kadar 100'den fazla başvurunun yapıldığı, başvuru tarihine göre sıralama yapılarak eğitime katılımın sağlandığı açıklandı.

Sınırlı sayıdaki kontenjan sebebiyle mevcut eğitime katılamayanların gelecekte TİKA ve FOREM işbirliğinde düzenlenmesi planlanan eğitim programlarına dahil edileceği ifade edildi.

Eğitimde başarılı olan adayların bazılarının daha önce olduğu gibi Cezayir'de faaliyet gösteren Türk firmalarında istihdam edileceğini vurgulayan Büyükelçi Küçükyılmaz, ayrıca başarılı adayların Türkiye'de ustalık eğitimi alacağını ve Cezayir'e eğitici olarak katkıda bulunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.